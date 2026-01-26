LPI-SHL: Berauschter Autofahrer
Hinternah (ots)
Sonntagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 43-jährigen Autofahrer in Hinternah. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Des Weiteren wurde eine geringe Menge an verbotenen Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus und der Untersagung der Weiterfahrt bearbeiten die Polizisten jetzt eine Anzeige.
