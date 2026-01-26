Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Langenfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Schutz" in Langenfeld. Der/die Einbrecher öffneten mit Gewalt weitere Türen im Inneren, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck in noch unbekanntem Wert. Ob noch weitere Wertsachen gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Geräusche oder Personen im Tatzeitraum bemerkt haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0020623/2026.

