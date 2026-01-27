Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Sommerreifen verunfallt

Unterbreizbach (ots)

Montagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Landstraße zwischen Philippsthal und Unterbreizbach. In einer leichten Rechtskurve rutschte er auf der schneeglatten Fahrbahn aufgrund der Sommerbereifung in den Gegenverkehr und prallte gegen den Pkw eines 22-Jährigen. Zur Bergung der Fahrzeuge durch den Abschleppdienst musste die Straße über eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus - der 56-Jährige wurde schwer, der 22-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell