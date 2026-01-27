Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkscheinautomat angegriffen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen an einem Parkscheinautomaten im Technikerweg in Hildburghausen zu schaffen. Vermutlich durch das Zünden von Pyrotechnik versuchten die Unbekannten den Automaten zu Öffnen und an Geld zu gelangen, was jedoch misslang. Am Parkscheinautomat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu der Tat geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0021481/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell