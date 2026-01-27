PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstagvormittag vermutlich beim Wenden gegen einen auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Berkeser Straße in Dreißigacker abgestellten Pkw. Durch den Zusammenprall entstand an dem Auto erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne einen Verantwortlichen oder die Polizei zu informieren pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0021707/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:37

    LPI-SHL: In Elektromarkt eingebrochen

    Schmalkalden (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Elektromarkt im Rötweg in Schmalkalden ein. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Akkugeräte der Marken "Bosch" und "Makita" im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Des Weiteren verursachten sie einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:23

    LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigte übersehen

    Eisfeld (ots) - Montagmittag wollte ein 58-jähriger Autofahrer von der Autobahn nach links auf die Straße in Richtung Eisfeld abbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 46-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:56

    LPI-SHL: Parkscheinautomat angegriffen

    Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen an einem Parkscheinautomaten im Technikerweg in Hildburghausen zu schaffen. Vermutlich durch das Zünden von Pyrotechnik versuchten die Unbekannten den Automaten zu Öffnen und an Geld zu gelangen, was jedoch misslang. Am Parkscheinautomat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren