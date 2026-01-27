Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstagvormittag vermutlich beim Wenden gegen einen auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Berkeser Straße in Dreißigacker abgestellten Pkw. Durch den Zusammenprall entstand an dem Auto erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne einen Verantwortlichen oder die Polizei zu informieren pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0021707/2026 entgegen.

