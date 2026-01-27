LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht
Meiningen (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstagvormittag vermutlich beim Wenden gegen einen auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Berkeser Straße in Dreißigacker abgestellten Pkw. Durch den Zusammenprall entstand an dem Auto erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne einen Verantwortlichen oder die Polizei zu informieren pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0021707/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell