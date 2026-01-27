Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Elektromarkt eingebrochen

Schmalkalden (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Elektromarkt im Rötweg in Schmalkalden ein. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Akkugeräte der Marken "Bosch" und "Makita" im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Des Weiteren verursachten sie einen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum bemerkt haben oder Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Werkzeuge geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0021574/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

