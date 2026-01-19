Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Olsberg - Bruchhausen

Olsberg

Zur Generalversammlung der Löschgruppe Bruchhausen konnte Löschgruppenführer Frank Steinrücken neben den anwesenden Kameraden auch Vertreter des Ortsvorsteher-Teams, das Ratsmitglied Sebastian Steinrücken, die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Olsberg Sebastian Völmecke und Florian Stratmann als auch den neuen Olsberger Bürgermeister Patrick Potthoff begrüßen. Die Bruchhauser Feuerwehr setzt sich aktuell aus 40 aktiven Kameradinnen und Kameraden, acht Mitgliedern der Ehrenabteilung, 17 Jugendfeuerwehrleuten und 30 "Löschfüchsen" in der Kinderfeuerwehr zusammen. Die Löschgruppe ist damit aktuell als auch in Zukunft personell sehr gut aufgestellt.

Im zurückliegenden Kalenderjahr wurde die Einsatzabteilung zu elf Einsätzen alarmiert und übernahm sieben Verkehrssicherungen für die Dorfgemeinschaft. Darüber hinaus fand ein Einsatz der Mobilen Retter zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand statt, der durch die Mitglieder der Feuerwehr absolviert wurde. An 34 Übungsabenden wurde sich auf den Ernstfall vorbereitet. Zusätzlich nahmen sechzehn Kameraden an Lehrgängen bzw. Fortbildungen in den Bereichen Absturzsicherung, technische Hilfe Wald, Maschinisten, sowie an der Jugendgruppenleiter- als auch an der Truppmann- und Truppführerausbildung teil. Neben dem reinen Feuerwehrdienst konnten die Bruchhauser auch auf viele Aktivitäten zurückblicken, zu nennen sind das traditionelle Kartoffelbraten und das Adventsfest, zu denen die Löschgruppe viele Gäste begrüßen durfte. Besonders in Erinnerung bleibt die dreitägige Kameradschaftsfahrt in die Freie Hansestadt Bremen. Darüber hinaus wurden viele Veranstaltungen der umliegenden Einheiten als auch das Sommerfest des befreundeten Löschzugs Meerbusch-Büderich besucht.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Olsberg Sebastian Völmecke berichtete über stabile Einsatzzahlen im Jahr 2025, die keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr aufwiesen. Auch personell sei man in der Feuerwehr Olsberg gut aufgestellt, insbesondere im Jugendbereich stiegen die Mitgliedszahlen. Des Weiteren erläuterte er die notwendige Umstellung der Einsatzstellenkommunikation auf Digitalfunk, da Reparaturen analoger Funkgeräte nicht mehr wirtschaftlich seien. Zudem informierte Völmecke, dass auf dem Brandschutz in den Feuerwehrhäusern und hier vor allem in den Fahrzeugen fortan ein größeres Augenmerk liegen soll. Darüber hinaus soll ein neues Waldbrandkonzept entwickelt und der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben werden. Abschließend gab Florian Stratmann Hinweise für ein verändertes Ausbildungskonzept, welches sich analog zur Berufsausbildung stärker an Kompetenzen orientieren soll. Auch innerhalb der Führungskräftequalifikation werde am Institut der Feuerwehr NRW künftig mehr Wert auf kontinuierliche Weiterbildung gelegt.

Bürgermeister Potthoff bedankte sich ausdrücklich für das Engagement, das für die Nachwuchsarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr aufgebracht wird, hier sprechen die hohen Mitgliedszahlen in Bruchhausen für sich. Darüber hinaus informierte er, dass für den Neubau des Feuerwehrhauses in Olsberg bereits 92% der Gewerke vergeben seien, zudem befände man sich unterhalb der Kostenplanung. Für Bruchhausen konnte er berichten, dass im Haushaltsentwurf für das laufende Jahr 150.000EUR an Planungsleistungen eingestellt sind. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen. Zusätzlich sieht der Haushaltsentwurf 450.000EUR, verteilt auf 2026 und 2027, für das zu beschaffende Löschfahrzeug vom Typ LF20 KatS vor. Trotz der finanziell schwierigen Haushaltslage dürfe am Feuerschutz nicht gespart werden, so Potthoff. Auf Anregung der Löschgruppe nahm er den Hinweis mit, dass die Verlegung des Wanderparkplatzes bis September 2027 abgeschlossen sein sollte, da in diesem Monat mit dem Stadtschützenfest und dem Leistungsnachweis der Feuerwehren des Hochsauerlandkreises zwei Großveranstaltungen in Bruchhausen stattfinden. Bereits hier könnte der neue Wanderparkplatz für die Schützen als Besucherparkfläche und für die Feuerwehren als Wettkampffläche genutzt werden. Diese Anregung nahm Bürgermeister Potthoff positiv auf und versprach sie in die Planungen einfließen zu lassen.

Für das Ortsvorsteher-Team bedankte sich Peter Wiese bei allen Kameradinnen und Kameraden für den vielfältigen Dienst an der Dorfgemeinschaft. Die Feuerwehr leiste einen immensen gesellschaftlichen Beitrag für Bruchhausen, sei es die Kinder- und Jugendarbeit, die Durchführung der Feste mit Gourmet-Performance, die Verkehrssicherungen und natürlich die Einsatzarbeit. Besonders hob er die Mitwirkung am Brauker Grenzbegang hervor und bat gleichzeitig um Unterstützung beim Dorf- und Kirchweihfest am Tag der deutschen Einheit. Abschließend sicherte er die Unterstützung des CDU Ortsverbandes beim geplanten Neubau und der anstehenden Fahrzeugersatzbeschaffung zu. Hier sei es auch gelungen mit Marvin Kühler einen Vertreter der Löschgruppe im Ausschuss Ordnung und Soziales unterzubringen.

Zum Abschluss der Versammlung wurden Nika Steinrücken und Simon Steinrücken aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen, ebenso konnte Hannah Steinrücken als Quereinsteigerin aufgenommen werden. Darüber hinaus beförderte der stellv. Wehrleiter Sebastian Völmecke Lukas Schröder zum Unterbrandmeister. Des Weiteren bekamen die 19 Kameradinnen und Kameraden, die am Leistungsnachweis der Feuerwehren in Oberschledorn teilgenommen haben, ihre Urkunden und Abzeichen. Bei den abschließenden Wahlen wurde Florian Bartscher als neuer Schriftführer gewählt, die Standartenträger sind weiterhin Leon Wiegelmann und fortan Thomas Steinrücken. Zum neuen Kassenprüfer wurde Otmar Meier bestimmt. Auch die Mitglieder der unterschiedlichen Festkomitees Thomas Schröder, Hans-Jürgen Schröder und Leonie Schröder wurden durch die Löschgruppe bestätigt.

