FF Olsberg: PKW durchfährt in Olsberg Schaufenster, 3 Männer schwer verletzt

In der Nacht auf Montag wurde der Löschzug Bigge-Olsberg um 01:23 Uhr nach Olsberg in die Ruhrstraße zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Der Fahrer eines VW Golf war aus Bigge kommend in Richtung Olsberg Marktplatz unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Schaufenster- und Eingangsbereich eines Modegeschäftes und kam auf dem Dach vor einer Bruchsteinmauer in der Straße "Zum Stausee" zum liegen. Ein vorbeifahrender Streifenwagen entdeckte das Fahrzeug. Alle drei männlichen Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall zum teil Lebensgefährlich verletzt. Zwei von ihnen wurden von den 26 Einsatzkräften der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, mit schwerem hydraulischen Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit. Einer der Männer lag neben dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst, der mit 3 Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort war, versorgte die Insassen. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, die beiden anderen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr rückte gegen 03:15 Uhr ein. Die Straße blieb zur Unfallaufnahme durch die Polizei weiterhin gesperrt.

