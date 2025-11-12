Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Bigge-Olsberg

Zur Gedenkfeier für die gefallenen und vermissten Soldaten, sowie für alle Opfer von Kriegen und Gewalt laden zum Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 16. November, die Ortsvorsteher von Bigge und aus Olsberg, Karl-Wilhelm Fischer und Sabine Bartmann, sowie Bürgermeister Patrick Potthoff ein. Beginn ist um 10:00 Uhr mit einem Gottesdienst, zu dem Pfarrer Burkhard Krieger in die evangelische Kirche in Olsberg einläd. Alle Vereine und Verbände sind eingeladen, Mitglieder und ihre Fahnenabordnungen zu entsenden. Ebenso sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Anschluss marschieren alle Beteiligten unter der musikalische Begleitung des Musikverein Eintracht Olsberg in einem Festzug zum Friedhof, wo die Gedenkveranstaltung am Ehrenmal mit der Kranzniederlegung stattfinden wird. Hier werden Mitglieder der Jugendfeuerwehr Gedenkworte sprechen, die Gedenkrede wird der neue Bürgermeister Patrick Potthoff halten. Im Anschluss sind alle Teilnehmer herzlich dazu eingeladen, zu Gast beim Löschzug Bigge-Olsberg im Feuerwehrhaus in der Ramecke zu sein. Hier können sich alle Beteiligen noch bei einem Imbiss und Getränken austauschen.

