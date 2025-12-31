Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuer zerstört Dachstuhl des ehemaligen Krankenhauses in Olsberg

Olsberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr wurde der Löschzug Bigge-Olsberg zusammen mit der Löschgruppe Gevelinghausen zu einem Brandeinsatz in die Sachsenecke in Olsberg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des ehemaligen Krankenhauses in Vollbrand. Aufgrund der alten, leerstehenden Bausubstanz entschied man sich zum Schutz der Einsatzkräfte, den Löschangriff ausschließlich von außen durchzuführen. Zur Unterstützung hierfür wurde die Drehleiter des Löschzuges Brilon als zweite Drehleiter nachgefordert. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eine Herausforderung für die insgesamt etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort. Der Bauhof der Stadt Olsberg rückte mit einem Streufahrzeug an, um die Einsatzstelle von dem gefrierenden Löschwasser zu befreien. Die Unterhalb des Krankenhauses liegende Rettungswache des HSK konnte zum Aufwärmen für die Einsatzkräfte genutzt werden. Hier wurden die Helfer mit heißem Kaffee versorgt. Herzlichen Dank dafür! Neben der Feuerwehr und dem Bauhof waren der Rettungsdienst, die Polizei, die Energieversorger, der Bürgermeister und die IUK Einheit vor Ort. Der Bereich um die Einsatzstelle war komplett gesperrt. Die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit 12 Fahrzeugen vor Ort war, rückten gegen 02:30 Uhr ein. Verletzt wurde Niemand. Über die Brandursache und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Informationen vor, hierzu wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen.

