FF Olsberg: Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg Gevelinghausen auf der Kreisstraße 15

Am Dienstagmorgen um 07:40 Uhr wurden die Löschgruppen Gevelinghausen und Elpe, sowie der Löschzug Bigge - Olsberg auf die K15, Ortsausgang Gevelinghausen in Richtung Ostwig zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Ein 18-jähriger Ostwiger war mit seinem Mazda Kleinwagen in Richtung Gevelinghausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve hatte er offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er geriet ins schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort im Straßengraben mit der Fahrerseite vor einen Baum. Hier kam er dann zwischen den Bäumen zum stehen. Der junge Mann wurde hierbei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem, hydraulischem Rettungsgerät aufwendig aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst und Notarzt vor Ort stabilisiert und danach in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen vor Ort. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße komplett in dem Bereich gesperrt. Nach der technischen Rettung konnte ein Teil der Feuerwehr Abrücken. Die Kräfte der Löschgruppe Gevelinghausen unterstützte noch das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeuges, reinigte die Unfallstelle und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Nachdem um 10:30 Uhr die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte, war dann auch für die letzten Helfer der Feuerwehr Einsatzende.

