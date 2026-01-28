PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schilder umgefahren

Fambach (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr Dienstagmittag von einem Firmengelände in der Straße "Unter der Todenwarth" in Fambach auf die Straße auf. Dabei bog er verbotswidrig nach rechts ab und stieß gegen ein Verkehrsschild, ein Schild der Firma sowie gegen einen Zaun. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer die Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0022918/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

