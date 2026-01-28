LPI-SHL: Von der glatten Straße abgekommen
Siegritz (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.01.2026) fuhr ein Transporterfahrer auf der Bundesstraße zwischen Siegritz und Themar. Kurz vor dem Abzweig nach Ehrenberg kam er nach links von der winterglatten Straße ab und überfuhr ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Um den Transporter kümmerte sich der Abschleppdienst. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell