Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Landstuhl (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet haben Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl einen drogenbeeinflussten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 58-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde um circa 04:35 Uhr in der Kaiserstraße angehalten. Während der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Nachdem ein freiwilliger Drogentest den Verdacht erhärtete, gab der Mann schließlich den regelmäßigen Konsum legaler sowie illegaler Betäubungsmittel zu. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell