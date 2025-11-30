Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Zwei Fahrer, ein Problem - Alkohol am Steuer

Landstuhl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen staunte eine Streife der Polizei Landstuhl nicht schlecht: Zwei Fahrzeugführer fuhren im Stadtgebiet hintereinander - und bei beiden zeigte das Alkoholmessgerät überhöhte Werte an.

Der vordere Fahrer legte mit 1,29 Promille vor, während sein Hintermann mit 0,6 Promille nachzog. Die Beamten beendeten die gemeinsame Fahrt und begleiteten die Beiden zur Dienststelle, wo eine beweissichere Alkoholmessung durchgeführt wurde.

Auf die Fahrer kommen nun entsprechende Konsequenzen zu - ihre Sonntagsrunde endete früher als geplant und teurer als gedacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell