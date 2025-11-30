PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Zwei Fahrer, ein Problem - Alkohol am Steuer

Landstuhl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen staunte eine Streife der Polizei Landstuhl nicht schlecht: Zwei Fahrzeugführer fuhren im Stadtgebiet hintereinander - und bei beiden zeigte das Alkoholmessgerät überhöhte Werte an.

Der vordere Fahrer legte mit 1,29 Promille vor, während sein Hintermann mit 0,6 Promille nachzog. Die Beamten beendeten die gemeinsame Fahrt und begleiteten die Beiden zur Dienststelle, wo eine beweissichere Alkoholmessung durchgeführt wurde.

Auf die Fahrer kommen nun entsprechende Konsequenzen zu - ihre Sonntagsrunde endete früher als geplant und teurer als gedacht.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 06:19

    POL-PILAN: Unfallflucht vor Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen

    Ramstein-Miesenbach, OT: Ramstein (ots) - Am Freitagmittag kam es vor einem Fitnessstudio in der Landstuhler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Kia beschädigte beim Rückwärtsausparken einen dahinter abgestellten weißen Audi. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit. Die Polizei Landstuhl bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:12

    POL-PILAN: Streit löst Polizeieinsatz aus

    Kottweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Streit zwischen einem Paar hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte seiner Frau nach der Auseinandersetzung Fotos verschiedener Schusswaffen zugesandt und damit gedroht, diese einzusetzen. Bei Ankunft der Beamten befand sich der Mann in seinem Haus. Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und konnten ihn nach kurzer Zeit widerstandslos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren