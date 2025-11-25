PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Fahrstreifenwechsel mit Folgen und anschließender Flucht

Einsiedlerhof, Brücke über BAB6 (ots)

Zwei Pkw-Führer fahren nebeneinander über die BAB6-Brücke vom E-Hof in Richtung Mackenbach (L369). Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, wechselt ein Fahrzeugführer nach rechts. Hierdurch muss der Zweite stark verzögern, kommt ins Schleudern und prallt gegen die Schutzplanke. Letztlich kommt er auf der Fahrspur quer und mit Totalschaden zum Stehen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verlässt der Verursacher den Unfallort. Der Gesamtschaden liegt in im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Tat ereignete sich am 24. November, gegen 06 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen schwarzen oder auch dunkelblauen Pkw, vermutlich Marke BMW, handeln.

Die Polizeibeamten der PI Landstuhl bitten, unter der Telefonnummer 0631 369 14399, um Zeugenhinweise zur Aufklärung der Tat.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

