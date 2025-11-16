PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Landstuhl (ots)

Gleich dreimal kontrollierte die Polizei am Samstagmorgen bzw. Mittag berauschte Fahrer und zog diese aus dem Verkehr. Zwei der Männer waren außerdem ohne Führerschein unterwegs. Am frühen Morgen kam es zu einer Verkehrskontrolle eines 55-jährigen Fahrzeugführers. Durch die Beamten konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann vernommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,22%. Gegen Mittag kontrollierte die Polizei dann einen 40-jährigen Fahrer. Ein Drogenschnelltest bei dem Mann ergab, dass er unter dem Einfluss von Opiaten, Amphetamin sowie Cannabis unterwegs war. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Um 16:00 Uhr ging den Beamten dann der dritte Verkehrssünder ins Netz. Bei dem 29-Jährigen konnte bei der Kontrolle ein Alkoholwert von 1,16% gemessen werden. Darüber hinaus steht er im Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt zu haben. Auch er konnte den Polizisten keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

Alle Fahrzeugführer mussten die Polizei zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.|PILan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

