POL-PILAN: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Landstuhl, Torfstr. (ots)

Auf dem Kundenparkplatz des Kauflandes in Landstuhl ereignete sich am 06.11.2025, gegen halb vier Uhr nachmittags, bei einem Ein- oder Ausparkvorgang ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Mercedes, Typ Viano, beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ nach dem Anstoß die Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde beobachtet. Der Zeuge hinterließ, ohne Angaben seiner Personalien, eine schlecht lesbare Nachricht beim Geschädigten.

Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 zu melden.|pilan

