POL-PILAN: Streit löst Polizeieinsatz aus

Kottweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Streit zwischen einem Paar hat am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte seiner Frau nach der Auseinandersetzung Fotos verschiedener Schusswaffen zugesandt und damit gedroht, diese einzusetzen. Bei Ankunft der Beamten befand sich der Mann in seinem Haus. Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und konnten ihn nach kurzer Zeit widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden sechs Schreckschusspistolen sichergestellt. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

