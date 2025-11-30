Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Unfallflucht vor Fitnessstudio - Polizei sucht Zeugen

Ramstein-Miesenbach, OT: Ramstein (ots)

Am Freitagmittag kam es vor einem Fitnessstudio in der Landstuhler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Kia beschädigte beim Rückwärtsausparken einen dahinter abgestellten weißen Audi. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei Landstuhl bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-36914399 zum melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell