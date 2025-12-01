Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Fund von zerlegtem Wild

Kindsbach, Kandeltal (ots)

Auf einem Waldweg im Kandeltal legte eine bisher unbekannte Person die Überreste von gejagtem Wild (Reh und Wildschwein)ab. Diese wurden von einer Wanderin am 28. November, gegen 14 Uhr, aufgefunden. Sie informierte die Polizei. Eine Nachforschung beim Jagdausübungsberechtigten ergab, das eine Jagdwilderei derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Nummer 0631 369-14399 entgegen.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell