Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Falscher Heizungsmonteur fliegt auf

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nur knapp entging eine Seniorin am Donnerstagnachmittag in der Kaiserstraße einem Diebstahl. Die Frau war zu Hause, als es gegen 16:20 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Ein Mann stand davor und gab an, ihre Heizung überprüfen zu müssen. Die 87-Jährige bat den vermeintlichen Techniker ins Haus und führte ihn zu ihrer Heizung. Ein weiterer Täter nutzte die offenstehende Wohnungstür und begab sich ins Schlafzimmer der Frau, wo er nach Beute suchte. Als die Rentnerin Geräusche aus dem Nebenzimmer bemerkte, schaute sie nach und entdeckte die Unbekannten. Beide Männer ergriffen hierauf, ohne Beute, die Flucht. Beschrieben werden die Langfinger wie folgt: Der erste Täter soll etwa 30 Jahre alt sein. Er trug eine glänzende, schwarze Jacke mit glattem Stoff sowie eine dunkle Hose. Der Mann hatte kurze bis mittellange schwarze Haare und sprach schlecht Deutsch. Der zweite Mann trug eine graue Jacke mit rauem Stoff und ebenfalls dunkle Hosen. Auch er hatte dunkle Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Unbekannten werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell