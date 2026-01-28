Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hinweis zur Pressemitteilung

Wilhelmshaven (ots)

Aufgrund einer Vielzahl an Anrufen teilt die Polizei ergänzend zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6205966 mit:

Die Polizei kann keine Auskünfte darüber erteilen, ob und in welchem Umfang einzelne Kundinnen und Kunden der betroffenen Schließfächer als Geschädigte anzusehen sind oder in welcher Höhe möglicherweise Schäden entstanden sind. Wir bitten darum, derartige Nachfragen an das entsprechende Bankinstitut zu richten.

Das betroffene Bankinstitut ist bemüht, zeitnah alle Inhaberinnen und Inhaber der entsprechenden Schließfächer zu kontaktieren - unabhängig davon, ob ein Schaden eingetreten ist oder nicht.

