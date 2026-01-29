Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.01.2026 kam es gegen 09:45 Uhr auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer und rutschte dabei gegen den neben ihm fahrenden Pkw. Zwischen dem Fahrradfahrer und der Pkw-Fahrerin kam es zunächst zu einem kurzen Gespräch. Anschließend setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne dass die Personalien ausgetauscht wurden. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 45 Jahre alt - dunkle Haare - dunkle Jacke - dunkle, stark beschädigte Jogginghose - unterwegs mit einem Herrenfahrrad

Der Fahrradfahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell