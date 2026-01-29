Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdacht der Urkundenfälschung bei Fahrzeugzulassung

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.01.2026 fiel bei einer Vorsprache eines Fahrzeughalters bei der zuständigen Zulassungsstelle im Rahmen eines Halterwechsels ein möglicher Fall der Urkundenfälschung auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ergab eine Überprüfung, dass das betreffende Fahrzeug seit rund zwei Jahren über keine gültige Hauptuntersuchung verfügte. Dennoch befanden sich am Kennzeichen eine entsprechende HU-Plakette sowie ein entsprechender Stempel in der Zulassungsbescheinigung Teil I. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell