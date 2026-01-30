Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.01.2026, gegen 19:24 Uhr, kam es im Bereich des Busbahnhofs in der Virchowstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen zwei Beschuldigte im Alter von 13 und 14 Jahren zunächst mit Schneebällen auf mehrere Jugendliche im Alter von 13, 15 und 16 Jahren. Im weiteren Verlauf kam es zu körperlichen Übergriffen, bei denen die Opfer getreten und geschlagen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

