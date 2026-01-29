PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warnhinweis vor betrügerischen Anrufen im Zusammenhang mit aktuellem Bankvorfall

Wilhelmshaven (ots)

Im Zusammenhang mit einem aktuellen Vorfall, über den bereits berichtet wurde, liegen der Polizei Hinweise vor, dass Betrüger diesen Sachverhalt gezielt ausnutzen. Demnach geben sich unbekannte Personen am Telefon als Bankmitarbeiter aus und nehmen Bezug auf den bekannten Fall, um an persönliche Daten oder sensible Kontoinformationen zu gelangen.

Die Polizei sowie die Sparkasse weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Sparkasse im Zusammenhang mit dem Vorfall keine Kunden anruft und sensible Daten erfragt. Insbesondere werden auch sonst am Telefon keine Kontodaten, Zugangsdaten oder sonstige sicherheitsrelevante Informationen erfragt. Alle betroffenen Schließfachinhaberinnen und Schließfachinhaber wurden bereits durch die Sparkasse kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert. Auch die nicht betroffenen Schließfachinhaberinnen und Schließfachinhaber wurden nahezu vollständig bis auf wenige Kunden informiert. Im Zweifel an der Echtheit eines Anrufes bestehen, wird dringend geraten, das Gespräch zu beenden und selbstständig über die bekannte und offizielle Telefonnummer Kontakt mit der jeweiligen Kundenberaterin oder dem Kundenberater aufzunehmen.

Die Polizei empfiehlt, bei verdächtigen Anrufen besonders wachsam zu sein und keine persönlichen oder finanziellen Informationen preiszugeben. Im Zweifel sollte umgehend die Bank oder die Polizei Informiert werden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

