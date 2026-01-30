Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Witterungsbedingter Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am 29.01.2026 kam es zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr in im Bereich der Hellmuth-Barthel-Straße zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen zunächst zwei Fahrzeuge aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeug geriet dabei in einen Straßengraben. In der Folge kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit dem bereits im Graben befindlichen Pkw. Zu Personenschäden kam es nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.

