Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Witterungsbedingter Verkehrsunfall in Varel
Varel (ots)
Am 29.01.2026 kam es zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr in im Bereich der Hellmuth-Barthel-Straße zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen zunächst zwei Fahrzeuge aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab. Ein Fahrzeug geriet dabei in einen Straßengraben. In der Folge kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit dem bereits im Graben befindlichen Pkw. Zu Personenschäden kam es nach derzeitigem Stand nicht. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell