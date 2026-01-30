PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

Schortens (ots)

Am 29.01.2026 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten Toyota Auris und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

