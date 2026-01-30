Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens

Schortens (ots)

Am 29.01.2026 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Menkestraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten Toyota Auris und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzen.

