Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Keller - 49-Jähriger erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (19.01.2026, gegen 11:40 Uhr) entwendete ein 49 jähriger Mann aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pettenkoferstraße Kleidungsstücke sowie alkoholische Getränke. Ein 27 jähriger Bewohner bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung des Täters auf und informierte gleichzeitig die Polizei. Die Beamten konnten den 49 Jährigen kurze Zeit später stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Anscheinend konnte der Mann durch eine nicht richtig geschlossene Hauseingangstür in die Kellerräume gelangen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen: - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an. - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht ersichtlich ist. - Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem Kellerraum. - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm, können Täter abschrecken.

