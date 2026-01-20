POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 16.01.2026, 15 Uhr, bis zum 19.01.2026, 07:30 Uhr, in einen gelb-grauen VW-Transporter einzubrechen. Dabei wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug war während des Tatzeitraums in der Trifelsstraße, nahe der Madenburgstraße, abgestellt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
