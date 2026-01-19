Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 93-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 16.01.2026 kam es gegen 12:20 Uhr in der Orangeriestraße in Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 93 jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 93 Jährige, der mit einem Rollator unterwegs war, den Bereich hinter einem geparkten Pkw. Ein 81 jährige Fahrzeugführer setzte zeitgleich mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke heraus und erfasste den Fußgänger. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am 18.01.2026 verstarb. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell