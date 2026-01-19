PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Speyer (ots)

Am Montagmorgen (19.01.2026) gegen 7 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Peter-Dach-Straße in Speyer in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand bis etwa 10 Uhr gelöscht werden.

Der 69-jährige Bewohner und seine 60-jährige Lebensgefährtin erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro betragen.

Da die Brandursache nicht abschließend geklärt werden konnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln ergaben sich zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Nach einer ersten Bewertung könnte der Brand durch einen technischen Defekt eines Heizgasofens entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Polizeipräsidium Rheinpfalz

  • 19.01.2026 – 15:00

    POL-PPRP: Verdächtige Person in Indoor-Spielanlage - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Samstag (17.01.2026), gegen 16:45 Uhr, verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet habe, welcher in einer Indoor-Spielanlage in der Mahlastraße in Frankenthal wiederholt Kinder angesprochen und auch unsittlich berührt haben soll. Vor Ort bestätigten weitere Zeugen die Beobachtung der Anruferin. Man habe sich daher ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:17

    POL-PPRP: 93-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am 16.01.2026 kam es gegen 12:20 Uhr in der Orangeriestraße in Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 93 jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 93 Jährige, der mit einem Rollator unterwegs war, den Bereich hinter einem geparkten Pkw. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:16

    POL-PPRP: Flüchtender Fahrzeugführer stellt sich im Nachgang

    Ludwigshafen/Worms (ots) - Am Samstagmorgen (17.01.2026), gegen 7:25 Uhr, wollten Polizeikräfte den Fahrer eines Mercedes in der Carl-Bosch-Straße kontrollieren, da dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B9. Im Bereich der Einmündung zur Sternstraße stieß ...

    mehr
