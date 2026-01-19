Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnung eines Mehrparteienhauses

Speyer (ots)

Am Montagmorgen (19.01.2026) gegen 7 Uhr geriet eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Peter-Dach-Straße in Speyer in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand bis etwa 10 Uhr gelöscht werden.

Der 69-jährige Bewohner und seine 60-jährige Lebensgefährtin erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro betragen.

Da die Brandursache nicht abschließend geklärt werden konnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln ergaben sich zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Nach einer ersten Bewertung könnte der Brand durch einen technischen Defekt eines Heizgasofens entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell