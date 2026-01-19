PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdächtige Person in Indoor-Spielanlage - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Samstag (17.01.2026), gegen 16:45 Uhr, verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet habe, welcher in einer Indoor-Spielanlage in der Mahlastraße in Frankenthal wiederholt Kinder angesprochen und auch unsittlich berührt haben soll.

Vor Ort bestätigten weitere Zeugen die Beobachtung der Anruferin. Man habe sich daher entschlossen, den Mann anzusprechen und die Polizei zu verständigen. Der 52-jährige Verdächtige bestritt die Vorwürfe. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

