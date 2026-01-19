POL-PPRP: Flüchtender Fahrzeugführer stellt sich im Nachgang

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ludwigshafen/Worms (ots)

Am Samstagmorgen (17.01.2026), gegen 7:25 Uhr, wollten Polizeikräfte den Fahrer eines Mercedes in der Carl-Bosch-Straße kontrollieren, da dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B9. Im Bereich der Einmündung zur Sternstraße stieß er hierbei mit einem in selber Richtung fahrenden Auto zusammen und beschädigte dieses. Die Beifahrerin des unfallbeteiligten Fahrzeugs wurde hierbei leicht verletzt. Im Anschluss setzte der Mann seine Flucht über die B9 bis nach Worms fort, wo er im Niebelungenring in eine Sackgasse fuhr und anhielt. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten daraufhin zu Fuß, die beiden Beifahrer, ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger, konnten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Dem 21-jährigen Fahrer gelang die Flucht. Dieser stellte sich am Samstagnachmittag bei einer Polizeidienstelle. Einen Grund für seine Flucht nannte er nicht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Durch den Zusammenstoß in der Carl-Bosch-Straße entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

