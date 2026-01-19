PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hoher Sachschaden nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (18.01.2026), gegen 20:20 Uhr, fuhren eine 26-jährige Autofahrerin und ein 27-jähriger Autofahrer hintereinander von der B44 kommend auf die B37 in Richtung A650 auf. Unmittelbar nach der Auffahrt wechselte der 27-Jährige auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte hierbei, um die 26-Jährige zu überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stieß mit dem Auto der 26-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Anschluss mit der Leitplanke, bevor sie zum Stillstand kamen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

