Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (18.01.2026), zwischen 4:30 und 7 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Bremserstraße, auf Höhe des dortigen Krankenhauses, abgestellten Motorroller.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

