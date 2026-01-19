POL-PPRP: Wohnungsbrand
Speyer (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag (18.01.2026, 18:30 Uhr) im Küchenbereich einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße in Speyer ein Feuer aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.
