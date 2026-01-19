POL-PPRP: Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (18.01.2026), gegen 00:00 Uhr, kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Der 19-jährige Geschädigte befand sich auf dem Heimweg, als der unbekannte Täter auf den Geschädigten zukam und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Ludwigstraße. Der Geschädigte beschrieb den Täter als ca. 1,80 m groß, ...

