Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungsbrand

Speyer (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag (18.01.2026, 18:30 Uhr) im Küchenbereich einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schulze-Delitzsch-Straße in Speyer ein Feuer aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

