Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wir für Sie vor Ort - Polizei lädt zum Austausch im Stadtteil Mundenheim ein

Ludwigshafen (ots)

Was wäre die Polizei ohne Bürgerinnen und Bürger? Neun von zehn Strafanzeigen werden nur durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei bekannt. Damit tragen diese wesentlich zur Bekämpfung der Kriminalität bei. Ein wichtiger Grund warum Polizei und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kommen sollten. Denn nur, wenn man ins Gespräch kommt, kann man etwas bewegen.

Am kommenden Freitag (23.01.2026) werden Ihre Kontaktbeamten der Polizei mit einem Infostand im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim neben der Sparkasse in der Saarlandstraße zwischen 10 und 12 Uhr vertreten sein. Mit diesem Angebot möchten wir den Austausch zwischen der Polizei und Bürgerinnen und Bürgern anregen und Fragen beantworten. Darüber hinaus wird der Ortsvorsteher des Stadtteils Mundenheim ebenfalls vor Ort sein. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu kommen und Fragen, Anregungen oder Ihre Anliegen an uns heranzutragen.

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen und haben Fragen zu Präventionsthemen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen und Veranstaltungshinweise der Polizei aus der Vorder- und Südpfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

