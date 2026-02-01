Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für den Zeitraum 29.01-01.02.26

Varel (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am 31.01.2026, in der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr, sucht ein 46-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Kleinbus Ford Tourneo Custom, Farbe hellbraun-metallic, Kundenparkplätze eines Getränkehandels, eines Lebensmittelgeschäftes und eines Baustoffhandels an der Neuenburger Straße sowie eines Bekleidungsgeschäftes am Ohrbült auf. Schließlich stellt er einen frischen Unfallschaden im vorderen Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Da der Unfallverursacher sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben, ermittelt die Polizei Varel wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Derzeit kann der Unfallort nicht genau verortet werden. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Brand von Mülltonnen In der Nacht zu Sonntag gerieten in der Straße "An der Waldwiese" in Varel mehrere Mülltonnen in Brand. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Brand gegen Mitternacht und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht. Bislang ist die Brandursache unklar. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell