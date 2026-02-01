PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für den Zeitraum 29.01-01.02.26

Varel (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Am 31.01.2026, in der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr, sucht ein 
46-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Kleinbus Ford Tourneo Custom, 
Farbe hellbraun-metallic, Kundenparkplätze eines Getränkehandels, 
eines Lebensmittelgeschäftes und eines Baustoffhandels an der 
Neuenburger Straße sowie eines Bekleidungsgeschäftes am Ohrbült auf. 
Schließlich stellt er einen frischen Unfallschaden im vorderen 
Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Da der Unfallverursacher sich 
vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben, 
ermittelt die Polizei Varel wegen Unerlaubten Entfernens vom 
Unfallort. Derzeit kann der Unfallort nicht genau verortet werden. 
Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei 
in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.


Brand von Mülltonnen

In der Nacht zu Sonntag gerieten in der Straße "An der Waldwiese" in 
Varel mehrere Mülltonnen in Brand. Aufmerksame Anwohner bemerkten den
Brand gegen Mitternacht und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte 
den Brand löschen, ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht. 
Bislang ist die Brandursache unklar. Zeugen, die Hinweise zur 
Brandentstehung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in 
Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

