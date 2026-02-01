PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur heutigen Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Einbruch in die Berufsbildende Schule 

Am Sonntagvormittag meldete sich ein Lehrer der Berufsbildenden 
Schule Varel bei der Polizei und teilte mit, dass in das Schulgebäude
an der Stettiner Straße eingebrochen worden sei. Er habe Unterlagen 
aus der Schule holen wollen und dabei diverse Beschädigungen im 
Verwaltungstrakt des Schulgebäudes festgestellt. 
Polizeibeamte des Polizeikommissariats Varel konnten die Angaben des 
Lehrers bestätigen. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit von 
Freitag, 17:00 Uhr, bis zum heutigen Vormittag. 
Ob etwas entwendet worden ist, konnte bislang nicht festgestellt 
werden. 
Zeugen, die an diesem Wochenende im Bereich der BBS verdächtige 
Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in
Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 10:25

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für den Zeitraum 29.01-01.02.26

    Varel (ots) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am 31.01.2026, in der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr, sucht ein 46-jähriger Mann aus Zetel mit seinem Kleinbus Ford Tourneo Custom, Farbe hellbraun-metallic, Kundenparkplätze eines Getränkehandels, eines Lebensmittelgeschäftes und eines Baustoffhandels an der Neuenburger Straße sowie eines Bekleidungsgeschäftes ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:20

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei für das Wochenende 30.01-01.02.26

    Jever (ots) - Einbruch in Baumarkt in Jever Am 01.02.2026, gegen 03:16 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Baumarkt, Am Bullhamm 1, in Jever. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Über die Art und Menge des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 10:17

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 30.01.-01.02.26

    Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigungen an Pkw Über das Wochenende wurden in Wilhelmshaven insgesamt fünf Pkw von bislang unbekannten Tätern beschädigt. An drei Pkw wurde jeweils der Lack zerkratzt, wobei davon einem Pkw zusätzlich ein Hakenkreuz auf der Motorhaube eingeritzt wurde. An weiteren zwei Pkw wurden einmal in zwei und einmal in einem Reifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren