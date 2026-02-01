Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur heutigen Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Einbruch in die Berufsbildende Schule Am Sonntagvormittag meldete sich ein Lehrer der Berufsbildenden Schule Varel bei der Polizei und teilte mit, dass in das Schulgebäude an der Stettiner Straße eingebrochen worden sei. Er habe Unterlagen aus der Schule holen wollen und dabei diverse Beschädigungen im Verwaltungstrakt des Schulgebäudes festgestellt. Polizeibeamte des Polizeikommissariats Varel konnten die Angaben des Lehrers bestätigen. Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis zum heutigen Vormittag. Ob etwas entwendet worden ist, konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugen, die an diesem Wochenende im Bereich der BBS verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

