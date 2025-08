Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Absperrpfosten übersehen

Hellenthal (ots)

Am gestrigen Montag (4. August) kam es um 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kölner Straße in Hellenthal.

Eine 60-jährige Radfahrerin aus dem Rhein-Erft-Kreis befuhr die Kölner Straße in Hellenthal auf einem Fahrradweg in Fahrtrichtung der Straße Am Olefufer.

Aus bislang ungeklärten Gründen nahm sie einen Absperrpfosten, der sich mittig auf dem Radweg befand, nicht wahr und kollidierte mit diesem.

Im Anschluss stürzte die Frau mit dem Fahrrad zu Boden.

Dabei verletzte sie sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

