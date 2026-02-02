PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung zum Nachteil zweier Jungs in Varel

Varel (ots)

Am 01.02.2026 gegen 20:31 Uhr kam es im Ortsteil Langendamm in Varel zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 13-jährigen Kindes und eines 14-jährigen Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Minderjährigen fußläufig auf dem Fußweg zwischen der Hellmut-Barthel-Straße und dem Herrenkampsweg in Richtung Langendamm. In der Nähe des Sportparks wurden sie zunächst von einer männlichen Person auf einem Fahrrad überholt. Kurze Zeit später kehrte diese Person zurück und forderte die Herausgabe von Geld.

In der Folge händigte das 13-jährige Kind einen geringen Bargeldbetrag an den Täter aus.

Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Fahrrad. Die beiden Geschädigten begaben sich daraufhin nach Hause und informierten dort eine Erziehungsberechtigte, welche die Polizei verständigten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 1,75m- 1,80m groß
   - dunkle, lockige Haare
   - schwarze Puffer Jacke
   - schwarze Kapuze
   - schwarze Maske oder Schal (über die Nase gezogen)
   - dunkle Nike-Schuhe
   - schwarze Jeans
   - dunkles Damenrad

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des genannten Fuß- und Radweges gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

