POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Uslar, (go), Siemensstraße/Ecke Försterweg, (Geschäft), zwischen Samstag, dem 07.02.2026, 18:00 Uhr und Sonntag, dem 08.02.2026, 12:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten, mittels unbekanntem Gegenstand, ein Fenster eines Rolltores. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
