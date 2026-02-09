POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Lebensmittelmarkt), Montag, der 09.02.2026, zwischen 02:38 Uhr und 02:43 Uhr. Erneut gelangten unbekannte Täter, durch Aufhebeln einer Scheibe der Haupteingangstür, in den Lebensmittelmarkt und entwendeten Tabakwaren im Wert von noch nicht bekannter Höhe. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

