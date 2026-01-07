Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Glätte führt zu Unfällen

Eine glatte Fahrbahn hat am Montag und am Dienstag zu Verkehrsunfällen auf der B 313 geführt. Innerhalb weniger Minuten gerieten am Montag gegen 15.45 Uhr zwei Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve zwischen Mariaberg und Bronnen ins Schleudern. Ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer rutschte dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der 64-jährige Lenker eines Honda rutschte nach rechts von der Straße in den Grünstreifen und prallte gegen einen Erdhügel. Sein Wagen kippte und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird jeweils auf mehrere tausend Euro beziffert. Um den Honda kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Mit leichten Verletzungen wurde am Dienstagmorgen eine 20-jährige Peugeot-Lenkerin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, nachdem sie an selber Stelle gegen 9.15 Uhr ins Schleudern kam, ebenfalls auf die Gegenfahrspur rutschte und mit der dortigen Schutzplanke zusammenstieß. Der Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von knapp 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Veringenstadt

Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber ist eine 56-jährige Ford-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der L 415 in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau kam auf Höhe der Kreisgrenze zwischen Harthausen und Veringenstadt mit ihrem Wagen von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ihr Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit rund zwei Dutzend Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt.

Meßkirch

Unbekannter schlägt Fahrzeugscheiben ein

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Heck- und die rechte Fensterscheibe eines Ford eingeschlagen, der in der Straße "Unterm Ablaß" im Bereich einer Diskothek abgestellt war. Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge benutzte der Unbekannte dazu einen Stein. In das Innere des Fahrzeugs gelangte der Täter dabei nicht. Der Polizeiposten Meßkirch hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07575/815 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Inzigkofen

Fahrzeug überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 20 Uhr auf der B 313 erlitten. Der Fiat-Fahrer war von Meßkirch kommend in Richtung Sigmaringen unterwegs, als er auf glatter Fahrbahn und mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach links von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen über die Fahrbahn und überschlug sich in der rechts neben der Bundesstraße befindlichen Wiese mehrmals. Der 28-Jährige konnte sich selbstständig aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

Bad Saulgau

Schmorbrand sorgt für starke Rauchentwicklung

Ein Schmorbrand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Seewattenstraße hat am Dienstag gegen 6.30 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Bei der Benutzung eines Elektrogeräts durch einen Bewohner geriet dieses in Brand und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Rettungskräfte evakuierten über 20 Bewohner aus deren Wohnungen, die vom Rettungsdienst auch aufgrund der kalten Witterung betreut wurden. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit über 60 Wehrleuten anrückte, konnte jedoch wenig später Entwarnung geben, woraufhin die Bewohner kurz vor 7.30 Uhr in ihre Wohnräume zurückkehren konnten. Der Schmorbrand an dem Gerät hatte lediglich danebenliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden fiel gering aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell