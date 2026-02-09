PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Uslar (ots)

Uslar, (go), Stadtgebiet, Sonntag, 08.02.26, 01:06 Uhr. Zur gen. Zeit wollte die Uslarer Polizeistreife den Fahrer eines Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet Uslar konnte der Verdächtige mit seinem Pkw schlussendlich angehalten und kontrolliert werden. Es handelte sich demnach um einen 50-jährigen Uslarer, der unter Alkoholeinfluss stand. Gegen die angeordnete anschließende Blutentnahme leistete der 50-jährige körperlichen Widerstand. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte zudem festgestellt werden, dass der 50-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

