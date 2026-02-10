Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (Fi) - Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 17:00 Uhr, kam es in der Ostlandstraße in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug die Ostlandstraße in unbekannte Richtung und touchierte auf Höhe der Hausnummer 14 einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw ( Peugeot ) an der Fahrerseite. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Feststellungs- und Wartepflichten nachzukommen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den Fahrzeugführer liegen bislang nicht vor. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Northeim hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell