Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Einbeck (ots)

   - 37547 Einbeck, Lessingstraße

Samstag, 07.02.206 bis Montag, 09.02.2026

EINBECK (pfa)

Im Zeitraum vom 07.02.2026 bis 09.02.206 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Lessingstraße in Einbeck.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt in das Wohnhaus, indem eine Fensterscheibe eingeschmissen wurde. Zum Diebesgut können derzeit noch keinen Angaben gemacht werden.

Die aktuelle Schadenshöhe beläuft sich auf über 1000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

