POL-NOM: 37-jähriger unter Einfluss von THC Roller gefahren
Northeim (ots)
37154 Northeim, Entenmakt, Dienstag, 10.02.2026, 21.50 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Die Polizei Northeim kontrollierte am Dienstagabend einen 37-jährigen Mann, welcher mit seinem Roller den Entenmarkt in Northeim befuhr. Während der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf THC.
Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell