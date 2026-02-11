Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37-jähriger unter Einfluss von THC Roller gefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Entenmakt, Dienstag, 10.02.2026, 21.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim kontrollierte am Dienstagabend einen 37-jährigen Mann, welcher mit seinem Roller den Entenmarkt in Northeim befuhr. Während der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf THC.

Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell