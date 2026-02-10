POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht
Uslar (ots)
Uslar, (go), Mühlenstraße, (Parkplatz Nähe Kurze Straße), Montag, der 09.02.2026, 10:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 64- jährigen aus Duderstadt und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
