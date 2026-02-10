POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Einbeck (ots) - - 37547 Einbeck, Lessingstraße Samstag, 07.02.206 bis Montag, 09.02.2026 EINBECK (pfa) Im Zeitraum vom 07.02.2026 bis 09.02.206 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Lessingstraße in Einbeck. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt in das Wohnhaus, indem eine Fensterscheibe eingeschmissen wurde. Zum Diebesgut können derzeit noch keinen Angaben gemacht werden. Die aktuelle Schadenshöhe beläuft sich auf über 1000 Euro. Mögliche Zeugen ...

